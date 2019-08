Ultimo è tornato con la fidanzata: la foto su Instagram (e la "previsione" di Fiorello)

Ultimo è tornato con la fidanzata Federica Lelli. Già a luglio i due erano stati fotografati in barca mentre si scambiavano tenerezze ma ora il cantante ha condiviso su Instagram uno scatto sereno di loro due insieme in piscina (più il cane). Per didascalia: un eloquente emoticon a forma di cuore.

Il post ha ricevuto decine di mi piace e commenti e tanti amici vip hanno fatto le congratulazioni alla coppia e c’è chi come Fiorello si porta già avanti: "Voglio fare il testimone di nozze!!!!". Proprio Fiorello aveva fatto capire poco tempo che fa la rottura tra i due non fosse definitiva. Intervistando Ultimo nel suo programma radiofonico, Fiorello aveva stuzzicato il cantante: "Faccelo sapere quando farete pace, quando tornerete insieme", lasciando intendere di sapere qualcosa di più sulla situazione sentimentale di Ultimo. Una 'preveggenza' che oggi i fan del cantante gli riconoscono: "Ci hai visto bene", gli risponde uno sotto al commento al post di Ultimo. Parlando già di testimoni e matrimoni, che anche questa volta Fiorello abbia elementi per prevedere il futuro?

Alla fidanzata Federica Lelli Ultimo aveva dedicato la canzone “I tuoi particolari”. I due si erano lasciati alla vigilia di Sanremo 2019 a causa dei troppi impegni professionali di lui. "All’inizio del testo dico che mi manca la sua voce che al mattino mi faceva ‘bu’, una cosa che mi faceva arrabbiare quando stavamo insieme e che ora mi manca terribilmente", aveva raccontato Ultimo (al secolo Niccolò Morriconi), ammettendo che con il successo aveva perso l’amore a causa dei troppi impegni.

Le difficoltà tra i due giovanissimi romani sembrano quindi essere superate, anche se certo non si può dire che Ultimo abbia rallentato nei suoi impegni, visto che il prossimo anno sarà impegnato con il suo primo tour negli Stati, a soli 23 anni.