Upas, l'attrice Marina Giulia Cavalli ricorda la figlia scomparsa: "Non c'è più, ma la sento fortissimo"

Sono passati più di tre anni dalla morte di Arianna Alpi, figlia di Marina Giulia Cavalli e dell'ex marito della Ornella di Un Posto al Sole – anch'egli attore – Roberto Alpi. L'attrice ha ricordato in questi giorni la ragazza tragicamente scomparsa (aveva solo 21 anni) con una foto su Facebook, che ritrae entrambe durante i festeggiamenti natalizi.

Felici e sorridenti, le due indossano in una cena in famiglia dei cappellini natalizi.“C’era questa unione fortissima, c’è questa unione fortissima con Arianna – ha recentemente spiegato l'Ornella di Upas – Arianna c’è, non fisicamente, ma io la sento moltissimo. Mi sono avvicinata al buddismo, mi ha dato anche molto, però la mia radice è quella cristiana. Ricordo che da ragazzina ho sognato Gesù”.