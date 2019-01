Un Posto al Sole, Ilenia Lazzarin mamma: è nato il figlio Raoul

E' arrivato l'annuncio che tutti i fan di 'Un Posto al Sole' stavano aspettando: è nato Raoul, figlio di Ilenia Lazzarin, tra le attrici più amate della serie tv di Rai 3 (dove interpreta Viola) e conduttrice de 'Il contadino cerca moglie'. Il parto è avvenuto nella clinica Ruesch a Napoli.

Ilenia Lazzarin mamma

Ad annunciare il lieto evento è stata la stessa Lazzarin su Instagram: "Anno nuovo...VITA nuova! - ha scritto su Instagram - Preso in parola... GRAZIE 2018 per averci fatto il regalo più bello del mondo!!!! Raoul sei già tutta la mia VITA! Grazie Roberto Palmieri". A corredo del messaggio, un dolcissimo scatto immortalato nella stanza d'ospedale in cui tiene in braccio il piccolo.

Tanti i messaggi di auguri "virtuali" arrivati alla neo mamma, da gente comune e da colleghi della soap 'Upas'.

L'annuncio della gravidanza era arrivato al sesto mese e sempre via social. "La gioia più grande nella vita, un dono che solo divino può essere e che la natura ha voluto regalarci - aveva scritto Ilenia - Io e Roberto aspettiamo una nuova vita, composta da me e lui".

Chi è Roberto Palmieri, fidanzato di Ilenia Lazzarin

Lazzarin, 36 anni, è felicemente legata al compagno Roberto Palmieri, definita qualche tempo fa come “la persona più pura e limpida del pianeta. Ma anche un pazzo scatenato, uno spirito avventuroso”. I due si sono spostati nel 2018.