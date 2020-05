Uomini e Donne, l’Alchimista toglie la maschera e si svela al pubblico

(A Uomini e Donne l'Alchimista raggiunge Giovanna in studio e per la prima volta si mostra senza maschera)

Il misterioso ‘Alchimista’ di Uomini e Donne ha tolto la maschera: è Davide Basolo il corteggiatore di Giovanna Abate che per settimane ha camuffato il suo aspetto dietro la maschera di Salvador Dalì. La rivelazione è arrivata nel corso della puntata di mercoledì 27 maggio, quando il bartender genovese è entrato tra gli applausi del pubblico in studio. "Siete bellissimi insieme", il commento di Gianni Sperti nei confronti del ragazzo e della tronista che, dal canto suo, lo ha ringraziato per essersi svelato: "Arrivano prima i tuoi valori che la tua bellezza, grazie per aver messo la maschera".

La maschera di Davide Basolo a ‘Uomini e Donne’

L’idea di indossare la maschera è stata in linea con la ripartenza di ‘Uomini e Donne’ in un momento segnato dall’emergenza sanitaria che rende necessaria l’adozione di tutte le precauzioni indicate. I corteggiatori hanno così avuto modo di coprire il proprio volto nel trono ‘Corteggia con le parole’. Tra loro anche Davide Basolo che ha scritto alla redazione con lo pseudonimo de ‘L'Alchimista’ e ha iniziato a corteggiare Giovanana presentandosi in studio ma con la maschera.

Chi è Davide Basolo, l’Alchimista di Uomini e Donne

Davide Basolo è nato a La Spezia il 28 settembre 1993. E’ un bartender (un barista che lavora nei locali da ballo dedicato alla preparazione di cocktail) molto sportivo e tifoso sfegatato del Milan. Negli ultimi anni ha lavorato molto all’estero e parla tre lingue, oltre all’italiano, lo spagnolo, l’inglese e il francese. Tra le sue passioni c'è la televisione (dalle serie tv come appunto "La casa di Carta" da cui ha colto l’ispirazione per la sua maschera agli show Sky come "Masterchef" e "X Factor") e la musica rap.