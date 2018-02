Uomini e donne, Tina Cipollari diventa tronista: ecco come corteggiarla

Tina Cipollari volta pagina. Dopo l'addio al marito Chicco Nalli, l'opinionista di "Uomini e donne" diventa tronista. L'annuncio durante la puntata di venerdì del programma di Canale 5, quando la Cipollari ha spiegato di accettare corteggiatori "dai 50 agli 80 anni".

A dare la notizia Maria De Filippi. "Dobbiamo fare un appello - ha esordito - Tu Tina sei tornata single. Chi vuole venirti a corteggiare, noi lo accoglieremo". "Ha già trovato un corteggiatore nel trono senior, un tal Domenico", ha poi aggiunto, in riferimento a uno dei "fan" più accaniti di Tina, un cavaliere del 'Trono Over'. E la vamp romana ha annuito.

Tina è ufficialmente single da alcune settimane. Lo ha comunicato la scorsa settimana proprio negli studi della trasmissione, ma la crisi con il marito andava avanti da un po'. Il legame con l'hairstylist è finito dopo 12 anni d'amore e tre figli, Mattias, Francesco e Gianluca.

Come corteggiare Tina Cipollari

Se vi state chiedendo come corteggiarla, basta compilare un form preimpostato sul sito di UeD: "Chiunque scriva non c'è bisogno che passi il casting, entra direttamente in puntata". Se ne vedranno nelle belle.