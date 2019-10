Eleonora Rocchini dopo l’incidente: “Non sapevamo se saremmo usciti vivi dalla macchina”

La ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’ Eleonora Rocchini ha rassicurato i fan riguardo alle condizioni di salute dopo il grave incidente stradale che nella notte tra venerdì 27 e sabato 28 settembre l’ha vista coinvolta insieme ad altre persone tra cui Dalila Branzani, sorella del suo ex fidanzato Oscar Branzani. “Scrivo per rassicurarvi, per ringraziarvi per l'affetto che anche in questo momento, così tremendo, così pieno di paura, avete avuto per me, per voi. Siete puri", ha fatto sapere tramite Instagram Stories la ragazza prima di entrare nel dettaglio della dinamica dell'incidente e raccontare la paura di quei terribili momenti.

Eleonora Rocchini racconta l’incidente: “E’ stato tremendo”

"È stato tremendo l'incidente sì", scrive Eleonora, "non sapevamo se saremmo usciti vivi da quella macchina, e invece stiamo tutti bene, con qualche problemino da risolvere, chi più chi meno, ma tutti vivi. Ed è questo ciò che conta", ha spiegato Eleonora: “La realtà è che dopo una cena tra amici stavamo raggiungendo altri amici a Napoli e abbiamo perso il controllo della macchina in un tratto di strada in discesa dove la macchina involontariamente ha preso velocità facendoci perdere il controllo del manubrio e di tutto”.

“Poi non so cosa sia successo, non so come siamo usciti dalla macchina, non ero cosciente, le persone con me dicono che dei passanti, degli angeli ci hanno tirato fuori rompendo i vetri della macchina e chiamando le ambulanze”, ha aggiunto spiegando che lei ha subito un trauma cranico ("Mi ha fatto perdere molto sangue e i sensi"), mentre gli altri passeggeri hanno riportato danni alle costole e alle anche. “La paura era di non riuscire ad arrivare in ospedale, mi sentivo persa in quell'ambulanza, con l'unico pensiero di sapere come stavano Dalila, Nunzio, Annalisa e Magda, le persone con cui ero in macchina”, ha ammesso.

Come stanno Dalila Branzani e gli altri passeggeri

Eleonora Ronchini ha poi parlato delle condizioni di salute di chi viaggiava con lei: "Andrà tutto bene. Ci vorrà un po' di tempo per riacquistare la mobilità al 100% e non parlo di me, perché non ho niente di rotto, a parte un po' la testa con 15 punti e lividi qua e là, ma oggi mi preme solo stare vicino a chi come Dalila ha delle costole rotte, Nunzio e Annalisa che hanno, in maniera diversa, problemi all'anca”, la conclusione del messaggio: “Vi ringrazio da parte di tutti per i messaggi e ringrazio chi quella sera ci ha aiutato standoci vicino tirandoci fuori dalla macchina”.

Uomini e Donne, Eleonora Rocchini ricoverata dopo un incidente stradale

Eleonora Rocchini e Dalila Branzani (sorella di Oscar l'ex tronista di Uomini e donne) sono rimaste coinvolte in un incidente stradale fra venerdì 27 e sabato 28 settembre a Napoli, nel quartiere di Fuorigrotta. Il veicolo sul quale viaggiavano le ragazze insieme a due amici è andato distrutto. Come riportato da NapoliToday la vettura si è schiantata nel sottopasso Claudio contro un tabellone stradale e l'auto si è accartocciata.