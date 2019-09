Uomini e Donne, Eleonora Rocchini ricoverata dopo un incidente stradale

Grave incidente stradale per Eleonora Rocchini e Dalila Branzani (sorella di Oscar l'ex tronista di Uomini e donne con cui Eleonora ha da poco concluso una storia d'amore) rimaste coinvolte nel sinistro avvenuto fra venerdì 27 e sabato 28 settembre a Napoli, nel quartiere di Fuorigrotta. Con loro viaggiavano altre 3 persone tra cui Nunzio l'ex fidanzato di Dalila.

Un incidente spaventoso. Il veicolo sul quale viaggiavano i 5 ragazzi, poi ricoverati in ospedale, è andato distrutto. Come riportato da NapoliToday la vettura si è schiantata nel sottopasso Claudio contro un tabellone stradale e l'auto si è accartocciata. Poco fa Oscar Branzani su Instagram, ha pubblicato una Stories scrivendo: “Abbiamo angeli in cielo" forse a conferma che le condizioni di salute non sono preoccupanti.

