Uomini e donne, Eugenio e Francesca di nuovo genitori: è nato Zeno

Fiocco azzurro a 'Uomini e Donne'. E stavolta in casa di una delle coppie più amate del programma di Canale 5. Eugenio Colombo e Francesco Del Taglia, insieme dalla ‘scelta’ d’amore avvenuta nel 2013, sono diventati genitori del secondogenito Zeno, nato questa mattina.

L'annuncio è arrivato via social. Eugenio ha condiviso una foto in cui tiene la mano del piccolino. A margine una dolcissima dedica: "Ben arrivato piccolo mio, avrai tutto l'amore del mondo". "Finalmente è arrivato in famiglia Zeno - ha poi aggiunto la neo mamma - stiamo bene e somiglia tantissimo a Brando"

Bis, dunque, per l'amata coppia di 'UeD'. E adesso manca solo una “ciliegina” a coronare una storia d’amore da favola: il matrimonio, più volte annunciato ma poi rimandato a causa di impedimenti vari. I paggetti sono già pronti...