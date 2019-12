Uomini e Donne, Giulia Quattrociocche sceglie Daniele Schiavon

(Uomini e Donne, Giulia sceglie Daniele)

Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon sono ufficialmente la nuova coppia di ‘Uomini e Donne’. La scelta della 27enne romana è arrivata oggi, nella puntata trasmessa su Canale 5, quando Giulia ha spiegato i motivi della sua decisione caduta sul corteggiatore di 24 anni gestore di un ristorante nella Capitale.

“Ho cominciato questo percorso in un modo e ci ho creduto subito. Ho giurato una cosa: quella di essere me stessa, di rispettarmi e rispettare le persone”, ha spiegato Giulia ammettendo di provare un sentimento nei confronti di Daniele e di considerare il percorso con l’altro corteggiatore Alessandro importante sì, ma non quanto quello affrontato lui. “Sento qualcosa di forte e non ce la faccio più. Sono venuta per un obiettivo, me l’hai fatto trovare e voglio andare via”, ha quindi ammesso Giulia, raggiunta da Daniele per il classico bacio scambiato sotto una pioggia di petali di rose. I due hanno così lasciato lo studio e raggiunto casa della fidanzata per conoscere i suoi genitori.