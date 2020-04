Uomini e Donne, la lettera di Armando alla figlia: "Noi, costretti a stare lontani"

C'è una donna più importante delle altre nella vita di Armando Incarnato. Si chiama Michelle ed è la figlia avuta anni fa dalla storica ex compagna Daniela, con cui ha chiuso in maniera piuttosto turbolenta. Ed è proprio alla bambina che il Cavaliere di 'Uomini e Donne' affida un messaggio pubblicato tra le Instagram Stories, in cui esprime tutta la sua mancanza. Armando lamenta la distanza dalla bambina riferendosi ad un "decreto legge", che è probabilmente da considerarsi l'ultimo emanato dal Governo contenente le misure restrittive dettate dal coronvirus, che limitano gli spostamenti dei cittadini.

Incarnato, di professione modello e responsabile nel settore edilizio, pubblica lo screenshot di una videochiamata e un post carico d'affetto. "Ti guardo e penso. Ad oggi dopo tante ‘incomprensioni’ finalmente potevo vederti, in ogni posto, in ogni dove in ogni dunque. E invece no! Siamo punto e a capo. Ancora lontani, ancora distanti e ancora una volta un decreto di legge. La legge, ‘quella umana’, che obbliga e decide, che dice se puoi o non puoi e soprattutto chi può e chi non può!". Nell'immagine, la piccolina sorride mentre guarda in videocamera il papà.

"Ti senti come un detenuto che non vede l’ora di abbracciare le persone che ama e che spera ‘consapevole dei propri errori’ che il tutto possa risolversi quanto prima - prosegue Armando - Abbandoni la speranza nella ‘legge umana’ priva di contenuti logici e piena di confusione. Ti affidi alla fine ‘come sempre’ a quella di Dio… alla ‘legge divina’ e vai avanti senza mai più perdere le speranze. Tvb Michelle". Parole cariche di amarezza, da cui traspare un passato familiare delicato, oggi tornato ad essere complicato anche a causa della distanza forzata.

Visualizza questo post su Instagram ❤❤❤The princess ❤❤❤ Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video. Un post condiviso da Armando Incarnato (@armando_incarnato_) in data: 17 Dic 2019 alle ore 4:54 PST