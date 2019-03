Uomini e Donne, Armando contro Luisa: "Sei brutta, metti una maschera" | VIDEO

(Nel video in alto, la sfilata di Luisa)

Polemica oggi a 'Uomini e Donne', dove il Cavaliere del Trono Over Armando ha attaccato la Dama Luisa. A far scatenare i social, in particolare, è stato il fatto che l'uomo ha attaccato la collega dal punto di vista estetico. Tutto è avvenuto durante la consueta sfilata 'Cinquanta sfumature di me'. Armando ha colto la palla al balzo per scagliarsi contro Luisa: "Il mio voto? Dieci per la maschera! - ha esclameto - Secondo me la maschera è quella che porti meglio. Di donna non c'hai nulla, mettiti la maschera, sei più bella così. Quanto sei brutta!". Solamente in un secondo momento, il signore ha chiesto scusa.