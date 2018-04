U&D, il regalo di Marco per Gemma come simbolo di verginità: Tina esplode

Ennesimo siparietto esilarante a Uomini e Donne tra Marco, Gemma e Tina. L'opinionista non crede all'interesse del cavaliere nei confronti della sua rivale e punzecchia come può la felice coppietta.

A scatenare la divertente reazione dell'opinionista il regalo di Marco, ma soprattutto la sua dichiarazione per Gemma: "Ti ho portato l'orchidea perché ti assomiglia molto. Rappresenta la bellezza e l'eleganza. Ho scelto il bianco perché è purezza e spiritualità, ed è anche simbolo di verginità".

Apriti cielo. Tina non resiste e lascia lo studio urlando: "Per protesta non voglio più stare seduta lì. Mi voglio strappare i capelli. Tu non stai bene, ecco perché sei seduto là".