Il cavaliere balla con Maria De Filippi e allunga le mani: la reazione della conduttrice |VIDEO

(A Uomini e Donne il ballo del cavaliere Renato con Maria De Filippi)

L’imbarazzo si è letto in faccia, nella voce e nei gesti di Maria De Filippi durante la puntata di Uomini e Donne del 27 febbraio, colta di sorpresa com’è stata dalla verve ballerina di Renato, nuovo cavaliere del Trono Over.

“Tutte le donne che vengono da me per ballare mi dicono che ho il ginocchio d'oro", ha esordito l’uomo entrando nello studio e presentandosi alle donne presente come un valido ballerino. La conduttrice, allora, lo ha invitato a esibirsi chiamando in causa anche Francesca e Umberto, due ballerini di ‘Amici’, che in quel momento stavano provando nello studio accanto.

Uomini e Donne, il ballo di Maria De Filippi e Renato (che allunga le mani)

Renato, però, ha scelto prima Maria De Filippi per cimentarsi con qualche passo di danza, durante il quale ha allungato un po’ le mani mettendo in imbarazzo la stessa padrona di casa. "Altro che mano morta" ha commentato scherzosamente Maria tra le risate del pubblico e lo stupore degli opinionisti.