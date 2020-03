Uomini e Donne, Maria De Filippi furiosa: sbotta con Armando, si alza e lascia lo studio (VIDEO)

Maria De Filippi contro Armando. E' successo nell'ultima puntata di Uomini e Donne, quando la conduttrice ha accusato il Cavaliere del Trono Over di tenere un comportamento irrispettoso nei confronti di Veronica, una Dama che lui ha frequentato in passato e che ora sta provando a voltare pagina accanto ad un altro uomo.

Maria De Filippi contro Armando: le dichiarazioni

Nel corso della puntata, infatti, Armando ha insinuato più volte che Veronica frequenta un altro uomo fuori dalla trasmissione di Canale 5. E Maria non c'ha più visto. "Basta Armando, stai rompendo le scatole, te lo dico con chiarezza - è sbottata - C'è una ragazza al centro che piange e tu vai a dire a Tina e Gianni con chi va lei. Non va con nessuno, non sta neanche con te. quindi basta".

"Io mi chiedo come fai a farlo con una donna con cui sei stato... - ha proseguito Maria, sempre più infuriata - a fregartene a tal punto che, quando lei è lì che piange, tu insinui che ha incontri occasionali con un uomo. Quando sai che è una mamma, ma tu te ne freghi e ci cammini sopra. Dopo che ci uscivi e che lei ha pianto per te..."

Infine, il congedo: "Armando, hai visto solo donne che hanno pianto per te". E' a questo punto che Maria si è alzata di scatto ed ha abbandonato la trasmissione: "Chiedo scusa, Tina saluta", ha detto andandosene verso l'uscita.