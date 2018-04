Uomini e Donne, Maria De Filippi attacca il tronista: “Sei finto quando parli”

Se di norma durante ‘Uomini e Donne’ Maria De Filiippi si limita ad ascoltare seduta sui gradini dello studio e a moderare quel tanto che basta per definire dinamiche e situazioni, stavolta la conduttrice è andata oltre.

Nella puntata andata di martedì 24 aprile 2018 Maria ha rivolto forti critiche al tronista Mariano Catanzaro: “Nessuno ti prende seriamente. Il problema non è degli altri, ma è tuo”.

Facendogli notare come i presenti non prestassero attenzione alle sua parole, la conduttrice lo ha rimproverato di essere “finto quando parli", sottolineando che il problema non è la dimestichezza con l’italiano, ma la chiarezza e la sincerità.

“Quando eri corteggiatore eri quello che eri. Da quando sei tronista prendi il ruolo. E il ruolo non esiste – ha aggiunto ancora la De Filippi – Il trono non è un ruolo. Non puoi fare il tronista secondo un manuale. Ti stai modulando da tronista e non c’è motivo”.

“E’ come se domani vedessi me vestita da sirena, seduta lì coi boccoli e i vestiti di Tina. Dici ma che gli è successo? Prima era in quel modo e adesso non si siede più sullo scalino e si mette così!?” ha infine commentato Maria per far capire quanto la spontaneità sia importante e arrivi al pubblico.

Mariano ha replicato sommessamente alle critiche della conduttrice: “Che non mi ritrovi più… Me ne accorgo quando ci guardiamo”.