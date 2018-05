Uomini e Donne, Nicolò Brigante ha scelto Virginia Stablum

Nicolò Brigante ha scelto: è Virginia Stablum la donna con cui ha deciso di iniziare una relazione stabile e sincera.

Il modello che pareva proiettato verso Marta Pasqualato, alla fine ha spiazzato tutti, spiegando a Virginia e al pubblico i motivi della sua decisione: “Il nostro percorso è cambiato quando sei venuta al ristorante e mi hai detto tutto quello che pensavi, poi il nostro percorso è andato avanti con alti e bassi. Forse dopo l’esterna a Roma ho capito che non ti scioglievi perché avevi paura di soffrire e quindi ho visto tanto altro e sono andato avanti, ti ho fatto soffrire ma volevo vivermi questo percorso al 100% per arrivare convinto alla scelta una splendida villa dove trascorrere un giorno e una notte per prendere la decisione finale”.

Alla fine di un video che ha proiettato il loro percorso e la loro conoscenza a Uomini e Donne, la scritta “Scelgo te” ha indicato la corteggiatrice come la donna della vita.

La delusione di Marta Pasqualato

Comprensibile la delusione di Marta Pasqualato che dopo 5 mesi sperava di uscire dal programma con Nicolo: “È la scelta del codardo, si sta accontentando di una storia tipieda”, ha commentato la studentessa di Medicina che poco prima si era sentita dire: “Marta sei una persona sensibile, buona, anche se vuoi far capire altro e indossi una maschera. Nel nostro percorso ci sono stati un sacco di alti e bassi e io in questo periodo della mia vita ho bisogno di tranquillità. Per questo la mia scelta non sei tu”.