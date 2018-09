Uomini e Donne in partenza, Giulia De Lellis non si trattiene: il post strappalacrime

Alla partenza della nuova stagione di Uomini e Donne manca una settimana esatta. Tutto è ormai pronto e, proprio poche ore fa, la redazione ha condiviso sui social il promo ufficiale della trasmissione condotta da Maria De Filippi. Nel video di presentazione di Uomini e Donne - il cui inizio è fissato per lunedì 10 settembre alle ore 14,45 - si vedono alcuni dei momenti più belli della stagione 2017-2018. Scelte, baci, lacrime.

Un video davanti al quale Giulia De Lellis non ha potuto trattenere un commento emozionante:

"Batte forte il cuore, e sempre batterà. Grazie per il meraviglioso lavoro che avete fatto, che fate e che farete anche stavolta. Regalate emozioni", ha scritto su Instagram la De Lellis.

L'ex corteggiatrice, la cui relazione con Andrea Damante è ormai giunta al capolinea (anche se se ne continua a parlare), ha colto l'occasione per rinnovare il suo grazie a Uomini e Donne: "E' stato un onore averne fatto parte. Regalo indimenticabile che farà per sempre parte di me", ha concluso su Instagram l'esperta di tendenze.

In tanti avrebbero voluto vederla sul trono in questa edizione 2018-2019 di Uomini e Donne. Lei continua a guardarlo da casa e a fare il tifo per il programma di Maria De Filippi che le ha regalato una delle sue più belle storie d'amore.

