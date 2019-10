Uomini e donne, Raffaella Mennoia: "Mio padre sta male"

Tra le autrici più note di 'Uomini e Donne', da tempo Raffaella Mennoia è uscita dal "dietro le quinte" facendosi conoscere dal pubblico anche come donna e non solo nei panni di professionista. Lo ha fatto e lo fa su Instagram, dove condivide momenti di quotidianità, soddisfazioni e preoccupazioni. E così nella ultime ore la 42enne romana ha spiegato ai fan che si sta trovando a passare un momento difficile a causa di problemi di salute che affliggono il padre.

“Avrei un sacco di cose da raccontarvi – scrive Raffaella tra le Instagram Stories – però non voglio angosciarvi con dei miei problemi personali e famigliari di questo periodo. C’è mio padre che sta male. Va beh insomma, ragazzi, è la vita… Poi ciò che sembra su Instagram spesso non è. Diciamo che usiamo questo social per le cose allegre. Poi se non proprio non ce la dovessi fare mi tolgo e non vi racconto tutto”.

Schietta e sincera fino in fondo, Raffaella ha sempre usato i social per raccontare il backstage della trasmissione, incassando complimenti e senza sottrarsi anche alle critiche che arrivano dai telespettatori. Come quando quest'estate è finita nella bufera per una presunta complicità con Sara Affi Fella, l'ex tronista che ha ingannato la redazione mantenendo una storia d'amore durante il trono. Un fatto prontamente smentito.