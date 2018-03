'Uomini e Donne' ricorda Davide Astori: il saluto commuove lo studio

Inatteso momento di autentica commozione nello studio di Uomini e Donne, dov'è stato tributato un forte applauso e una standing ovation al capitano della Fiorentina Davide Astori scomparso lo scorso 4 marzo.

A prendere l’iniziativa è stato Sossio Aruta, ex calciatore ora cavaliere del ‘Trono Over’, che ha chiesto a Maria e ai presenti la possibilità di dedicare un applauso al collega.

Il motivo dell’omaggio che ha fermato per qualche istante l’odierna puntata è probabilmente da attribuirsi alla circostanza che il programma è registrato, per cui si presume che tale saluto sia stato tributato all’indomani della scomparsa del capitano e mandato in onda solo oggi.