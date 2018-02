Uomini e Donne, "bacio" in diretta per Tina Cipollari

E alla fine arrivò il bacio. Dopo settimane di (scherzoso) corteggiamento, a "Uomini e donne" il cavaliere Domenico riesce nell'intento di baciare la sua adorata Tina Cipollari. Un siparietto scanzonato diretto da una divertita Maria De Filippi.

Nella puntata in onda ieri, Domenico riesce ad "accalappiare" Tina subito dopo il suo ingresso in studio. La conduttrice, infatti, lo invita a salutarla e lui non se lo fa ripetere due volte. La Cipollari scappa, si dimena, ma il cavaliere non si scoraggia e riesce nel suo intento. Ilarità in trasmissione.