Uomini e Donne, ecco i primi corteggiatori di Tina: “Sei una vera milf!”

Grande successo per la ‘nuova’ tronista Tina Cipollari. Tanti, infatti, i cavalieri arrivati oggi in trasmissione per corteggiare l’opinionista di ‘Uomini e Donne’, che ha deciso di tornare sul trono dopo l’addio al marito Chicco Nalli, arrivato ufficialmente ad inizio anno. Tanti e, soprattutto, in gran parte molto giovani. Tanto che Maria De Filippi ha azzardato: “Tina, sei una vera milf!”

Amedeo, Antonio, Pietro, Massimiliano, Dario e Franco. Questi i nomi degli uomini che hanno sceso le scale per la vamp di Canale 5. La diretta interessata ha sorriso a tutti ma si è mostrata un po’ reticente riguardo l’età dei suoi pretendenti. La maggior parte di loro, infatti, ha circa trent’anni, mentre lei aveva un range anagrafico molto più ‘ampio’: “Avevo detto tra i 50 e gli 85 anni”.