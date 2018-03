Uomini e donne, Tina in versione ‘tronista’: ecco l’identikit del suo uomo ideale

Tina Cipollari è pronta a ricominciare. Dopo l’addio al marito Kikò Nalli – arrivato dopo 12 anni d'amore e tre figli: Mattias, Francesco e Gianluca – l’opinionista di ‘Uomini e donne’ ha deciso di voltare pagina e trovare un nuovo amore. Come? Diventando una nuova 'tronista'. Tina, infatti, è ufficialmente pronta a 'selezionare' corteggiatori nel programma di Canale 5, ed oggi durante l’ultima puntata ha tracciato – tra il serio e il faceto - un identikit del suo uomo ideale.

L'uomo ideale di Tina Cipollari

Cosa cerca la Cipollari in un uomo? “Anzitutto – spiega – deve avere un’età compresa tra i 50 e gli 85 anni: ci sono uomini di 80 anni che sono bellissimi”. Poi: “Se sono vedovi è meglio perché non voglio vivere con ipotetici fantasmi di ex mogli”. Su potenziali figli, invece: “Se ci sono figli che siano adulti e che, possibilmente, vivano all’estero”.

Come corteggiare Tina Cipollari

Chiunque si riconosca in queste caratteristiche ed ha voglia di corteggiare la vamp, dovrà compilare un form presente sul sito del programma e sarà contattato direttamente dalla redazione. “Non ci saranno casting – assicura Maria De Filippi – Tutti i potenziali corteggiatori saranno invitati in studio per conoscere Tina”.