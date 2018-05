Uomini e Donne, Tina rompe il silenzio sull'ex marito: "Lo porterò sempre nel cuore"

Colpo di scena a Uomini e Donne. Per difendere Giorgio dagli attacchi del pubblico, Tina si è messa in gioco personalmente rompendo il silenzio sul suo ex marito Chicco Nalli. I due, che hanno tre figli, si sono detti addio dopo 12 anni di matrimonio.

"Io non parlerò mai male del mio ex marito - ha tuonato Tina - E' il padre dei miei figli, lo rispetto e quello che abbiamo vissuto insieme è una cosa grande che porterò sempre nel mio cuore. Se so che si fidanza ed è felice con un'altra donna, io andrò anche al suo matrimonio. Se lo vedo lo abbraccio, e lui non penserebbe che voglio tornare con lui".

Chicco Nalli sta vivendo da poco una nuova relazione con un'attrice spagnola, ma anche lui ha un rispetto profondo per la sua ex moglie. Tra loro un grandissimo affetto di cui per la prima volta la Cipollari, sempre riservatissima sulla sua vita privata, parla in tv.