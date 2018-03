"Tina quanto pesi?". E' bastata questa semplice domanda di Maria De Filippi per far scagliare all'opinionista l'ennesima frecciatina al vetriolo contro Gemma.

Scherzando con il pubblico sulla sua forma fisica, Tina ringrazia alcune signore che indossano una maglietta con la scritta "Donna da amare". Un messaggio d'affetto per lei, che coglie l'occasione al volo per affondare il colpo: "Non ho mai dovuto elemosinare l'amore di un uomo". Ogni riferimento è puramente casuale...