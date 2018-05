U&D, Ursula e Sossio ai ferri corti: "Mi stai perdendo"

Una lite accesissima è scoppiata nel backstage di Uomini e Donne tra Sossio e Ursula. L'atteggiamento da "Don Giovanni" dell'ex calciatore non piace a Ursula, che dice di essere stanca della situazione.

"Finora mi sono data al 100% solo a te, ma adesso inizio anche io a farmi i fatti miei" tuona la dama, mentre lui continua a chiederle se è innamorata. "Non ti voglio ferire - dice Sossio - Non sono ancora innamorato ma sto benissimo con te".

"Nemmeno io sono innamorata - taglia corto Ursula - ma non me ne vado con gli altri. Mi stai perdendo. Non mi innamorerò mai finché ti comporti così".