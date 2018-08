UeD, Valentina Dallari choc: "Andrea Melchiorre? Mi diede della cellulitica, da lì iniziarono i miei problemi"

Valentina Dallari lancia durissime accuse ad Andrea Melchiorre, l'ex fidanzato conosciuto a 'Uomini e donne'. La ex tronista lo fa tornando a parlare della sua battaglia contro l'anoressia, che da gennaio l'ha portata a un lungo ricovero in una clinica, terminato in questi giorni.

Andrea e Valentina avevano cominciato una breve relazione nel 2015, quando la bella bolognese sedeva sul Trono del dating show condotto da Maria De Filippi. La storia è durata molto poco e i due non sono rimasti in buoni rapporti.

Oggi le pesanti parole. "Andrea? Non l’ho mai sentito e sinceramente visto che mi ha dato della cellulitica, è stato l’inizio dei miei problemi, diciamo - dichirara la Dallari - Non mi ha neanche scritto, visto che stavo bene, quindi non è stato molto carino né prima né dopo, ma sapevamo com’era. Andrea farebbe meglio a nascondersi? Sono d’accordo".

Lo stesso Melchiorre non ha mai fatto mistero della sua mancata presenza nel momento del bisogno. "Ho saputo che è stata male, ma non me la sono sentita di scriverle. Tra di noi c’è stata una storia breve, eravamo incompatibili. Eravamo troppo piccoli e forse troppo incoscienti per gestire il nostro rapporto. Siamo stati sommersi dal mondo fuori e l’onda mediatica ci ha travolti: eravamo spiazzati e i social si sono rivelati un’arma a doppio taglio. Alla fine abbiamo dovuto prendere due strade diverse. Non andavamo d’accordo".

Intanto però, la lotta di Valentina sta arrivando a buon punto. Dopo quasi un anno di permanenza in una struttura specializzata in disturbi alimentari, nelle prossime ore la 25enne farà finalmente ritorno a casa: “Mancano meno di 4 giorni al mio ritorno a casa - confessa su Instagram, dove si è sempre tenuta in contatto con i fan - Sono passati quasi 8 mesi. Ho paura, ma sono anche tanto emozionata. Devo ringraziare Dio se sono ancora qua a poterlo scrivere. Credete in voi stessi, sempre. Ce la farete. Vi adoro, La vostra Vale".