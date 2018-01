Uomini e Donne, Maria De Filippi dedica un filmato a Valentina Dallari

Dopo la pioggia di polemiche scatenatasi in seguito ad alcune foto postate su Instagram da Valentina Dallari, l’ex tronista di "Uomini e Donne", criticata dai follower per la sua eccessiva magrezza che, come lei stessa ha chiarito, nasconde dietro un problema ben più grave del voler apparire in forma agli occhi dei suoi fan ovvero la presenza di un disturbo alimentare, la giovane 24enne fa nuovamente parlare di sé.

Stavolta, con ben altro intento rispetto a quello dei follower della dj bolognese, su di lei sono tornati ad accendersi i riflettori dello studio di "Uomini e Donne" che, nell’ultima puntata registrata in data 12 gennaio, l’ha omaggiata di un filmato di incoraggiamento.

Esplicitamente richiesto da Mariano Catanzaro, un tempo suo corteggiatore e oggi nuovo tronista, il video è andato in onda al termine della puntata, raccontando attraverso alcuni frame il percorso della Dallari sul Trono Classico, accompagnato dalla scritta "Forza Vale".

Il tronista, commosso, ha voluto augurare alla dj di riprendersi quanto prima, mentre Maria, come già anticipato dalla Dallari stessa in un'intervista, ha confermato che oggi la ragazza si trova in un centro riabilitativo.