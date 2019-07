Vacanze vip a Capri, da Barbara d'Urso a Caterina Balivo (FOTO)

Un concentrato di stelle in taverna 'Anema e Core', locale di Gianluigi Lembo, ormai vero e proprio punto di riferimento dei vip nel cuore di Capri. Provenienti dal mondo della musica, sport e dello spettacolo c'erano Tommaso Paradiso (Thegiornalisti), Barbara d'Urso , Caterina Balivo, Patrizio Oliva, Veronica Maja e tanti altri. Un venerdì sera trascorso tra balli, canti, musica e ospiti internazionali.

Come riporta NapoliToday, a sorpresa, sulle note di "Da sola, In The night" il frontman dei Thegiornalisti ha afferrato il microfono ed improvvisato uno show tra il pubblico per poi arrivare sul palco insieme a Lembo e la band. Serata romantica per Caterina Balivo in compagnia del marito Guido Maria Brera, habituè della taverna più famosa d'Italia, e grande ritorno a Capri anche per la regina degli ascolti Mediaset, Barbara d'Urso, immortalata a divertirsi al ritmo di Anema e Core.