Vacchi e l'ippopotamo in giardino: indagano i Carabinieri

Rischia grosso Gianluca Vacchi dopo il video pubblicato due settimane fa su Instagram in cui dà da mangiare delle mele a un ippopotamo. Fino a qui, seppur si tratta di uno scenario insolito, nulla di strano - considerando la stravaganza del famoso imprenditore - ma soprattutto di illegale. Quello che invece fa storcere il naso ai carabinieri forestali, invece, è che nel video il pachiderma si trova nel giardino della villa di Vacchi, in un paese della provincia di Bologna.

La Procura ha disposto degli accertamenti, ma durante il sopralluogo degli agenti nessuna traccia dell'ippopotamo, che Vacchi assicura di aver ospitato solo per pochi minuti, tempo di girare il video da oltre 5 milioni di follower. Anche se per poco, però, il buffo (quanto aggressivo) animale lì c'è stato e bisognerà chiarire da dove provenisse. All'orizzonte per Vacchi si prevedono pesanti sanzioni.