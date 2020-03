Valentin vs 'Amici', è guerra: spunta il video della sua sfuriata, ma lui rilancia con una frecciata

Una bomba deflagrata sul palco degli Studi Helios di Via Tiburtina. Questo è stato Valentin Alexandru Dumitru, concorrente 22enne di origine romena, autoeliminatosi da 'Amici di Maria De Filippi' nella scorsa puntata e per niente intimorito dalle 'prove' che stanno spuntando a proposito di una sfuriata fatta dietro le quinte. Per chi non avesse seguito la vicenda, ricordiamo che l'allievo ballerino ha lasciato la scuola dopo uno scontro con la conduttrice Maria De Filippi: "Non mi interessa se vinco o perdo la sfida", ha detto nel pieno della puntata, "tanto mi elimino lo stesso"; "Per me allora puoi andare da subito, quella è la porta", la controreplica di Maria. Ad irritare il ballerino sarebbero stati i giudizi poco competenti della giuria.

La sfuriata di Valentin in sala prove: il video

E' stata diffusa infati ieri da Dagospia una clip girata nella sala prove di Amici, in cui vediamo un confronto importante tra Valentino, ballerino inserito tra i 50 migliori talenti del mondo nella sua disciplina, e l’insegnante Natalia Titova. "Non abbiamo ballerini, non abbiamo sala grande, non abbiamo un ca**o - dice Valentin - Le telecamere devono seguire noi, non noi le telecamere (…). Se non abbiamo coreografia forte e potente” e la Titova: “La facciamo…". Poi, durante la prova, la maestra avverte che i ballerini sono troppo vicini e Valentin la corregge: "No, maestra lascialo così. E’ questa la canzone? Non è giusta questa, possiamo chiedere di tagliare solo la musica alla fine? Ho bisogno di tagliare la musica, questa fa ca**re". La Titova replica sfinita: "Valentin ti prego!", mentre un assistente gli fa notare che "l’hanno già tagliata 26 volte".

Presente anche la ballerina Francesca Tocca alla quale, nonostante le voci di flirt, Valentin si rivolge così: "Se sei così brava, bene. Trovati due passi che non sai trovarti due passi. Trovati due passi belli e li proviamo se sei capace. Sei capace? Sei capace o no? Sono passi che hanno messo loro, non tu. Tu non sei capace nemmeno di trovarti due passi".

La replica di Valentin al video

Non si sa come Dagospia sia venuta in possesso del video, né precisamente a quale giorno si riferisca. Di certo c'è che, almeno con Tocca, le tensioni sono rientrate, perché i due si scambiano affettuosi 'cuori' su Instagram da giorni. Nelle ultime ore, poi, è arrivata la controreplica di Valentin a cotanto sgambetto: “Sono semplicemente un ragazzo povero che balla latino americano però sono fortunato che per 4 anni nel mio paese HO STUDIATO E HO GRADUATO IL LICEO COREUTICO . Questa cosa mi ha aiutato a collaborare con la maestra @nataliatitovaofficial e @arduinobertoncello a portare in ogni puntata la mia miglior performance. Per tutte le persone che sanno cosa significa lavorare in una sala di ballo dalla mattina fino alla sera sanno anche che lavoro duro sta dietro e quanti momenti difficili possono accadere. Voglio ringraziare a tutto il "team latino" con cui ho lavorato e sono rimasto in un relazione buonissima”. Con tanto di cuore finale. Il messaggio è chiaro: solo chi lavora tanto e con scrupolo sa che si può creare nervosismo pur di ottenere un risultato. E sottolinea che, al di là delle immagini, il rapporto con Arduino, Natalia Titova e Francesca Tocca è buonissimo.