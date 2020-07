Francesca Tocca pazza di Valentin, l'ultima dedica è all'insegna della passione

L'amore non ha età. Lo sanno bene Francesca Tocca e Valentin Dumitru che stanno portando avanti la loro relazione in barba a quanti credevano che la loro fosse solo passione. Trentuno anni lei, 22 lui, i due ballerini si sono conosciuti durante l'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi e continuano a scambiarsi romantiche dediche sui social. L'ultima in ordine di tempo è quella pubblicata proprio da Francesca, in cui i due sono alle prese con un ballo carico di passione.

Francesca Tocca e Valentin

L'immagine serve a ufficializzare definitivamente la love story: Francesca Tocca e Valentin Dumitru sono alle prese con un passo a due romantico e bollente nella sala di un antico ed elegantissimo palazzo. In didascalia 'solo' una emoticon a forma di cuore, che però è abbastanza eloquente a raccontare quanto il legame sia ormai profondo.

Francesca Tocca e la fine del matrimonio con Raimondo Todaro

E' da mesi che si parlava di una presunta love story tra Valentin e Francesca. Già durante la stagione in corso di Amici di Maria De Filippi, dietro le quinte si vociferava di una relazione tra la professionista (nel cast della trasmissione ormai da anni) e il giovane di origine rumena, con cui lei si trovava spesso a duettare. In passato si è anche detto che sarebbe stato lui la causa dell'addio di lei al marito Raimondo Todaro, arrivato proprio a dicembre, ma in realtà pare che i problemi della coppia fossero altri e riconducibili ad un cambiamento di prospettive ormai non più simili, come raccontato da Todaro stesso in una lettera alla ex.

E così Francesca c'ha messo un po' prima di ufficializzare la storia con Valentin, forse perché spaventata dalla possibile reazione del pubblico, ma soprattutto per il bene della piccola Jasmine, 7 anni, nata dall'amore per Todaro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery