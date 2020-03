Valentin e Francesca Tocca si sentono dopo Amici? I messaggi ambigui sui social

Una vera e propria bufera. Questo è stato Valentin Alexandru, allievo ballerino di origine romena, per 'Amici'. Sia per la sfuriata di Maria De Filippi nei suoi confronti (a cui è seguita eliminazione), sia per le voci di un presunto flirt con Francesca Tocca, ballerina professionista della trasmissione e ammogliata da ben 13 anni con il collega Raimondo Todaro. Difficile, almeno per il momento, capire quanto ci sia di vero nei pettegolezzi, ma di certo c'è che i due sono rimasti in contatto dopo l'espulsione di lui dallo show, come dimostrano i 'cuori' che si inviano tramite social.

I messaggi tra Valentin e Francesca Tocca

Gli 'indizi' di un feeling tra Valentin e Francesca corrono su Instagram. Ieri, infatti, lui ha condiviso tra le Instagram Stories il video di un passo a due danzato insieme a lei. A corredo della clip, ovviamente, un immacabile emoticon a forma di cuore. Nei giorni scorsi, invece, Francesca ha lasciato cuori sotto al post in cui Valentin spiegata le ragioni che l'hanno portato ad abbandonare volontarialmente il programma ("Nella vita devi sapere sempre quando ti devi fermare - si legge - Ho imparato una lezione di vita, sono arrivato alla fine di questo viaggio con la schiena dritta e ho conquistato il piu grande premio, il cuore della gente").

Insomma, di certo tra i due è nata una simpatia, ma non è chiaro di quale natura. E altrettanto certo è che entrambi non fanno niente per farne segreto. Chissà, forse sfoggiano il loro rapporto alla luce del sole proprio perché non c'è niente da nascondere.

A lanciare per primo i pettegolezzi di un flirt è stato il settimanale Chi, che ha parlato di un vero e proprio terremoto capace di scomussolare una coppia tra le più solide del mondo dello spettacolo, quella tra Tocca e Todaro, con 13 anni d'amore alle spalle, un matrimonio e una figlia, Jasmine. "Al centro della crisi potrebbe esserci il giovane ballerino Valentin - si leggeva sulla rivista diretta da Alfonso Signorini - molto coinvolto nelle coreografie con la stessa Tocca...".

