Che bomber la figlia di Allegri: in Messico bikini da titolare

Altro che Buran! In casa Milan la temperatura è bollente, o meglio in casa Allegri. La figlia dell'allenatore rossonero sta infiammando il web con le sue ultime foto dal Messico, a Tulum, dove si sta godendo una vacanza da sogno in compagnia di un misterioso accompagnatore.

Il bikini è da urlo, ma anche l'outfit serale non scherza e rende omaggio a tanta bellezza e sensualità a cui si stanno abituando (bene) gli oltre 350 mila follower di Valentina Allegri.

22 anni, studentessa di Lettere all'Università Cattolica di Milano, la figlia di mister Allegri sogna il mondo dello spettacolo ma sui social è già una star. E a giudicare dal successo che riscuote già sul web, la strada non sembra poi così lunga per realizzare il suo sogno, anche se il papà non sarebbe tanto d'accordo.

CLICCA SU CONTINUA PER VEDERE TUTTE LE FOTO