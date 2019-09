Valentina Allegri via dai social dopo l’addio a Barone: "Ordine di papà Massimiliano”

Mentre Massimiliano Allegri tiene banco tra le cronache del momento sia per il futuro professionale ancora incerto dopo l’addio alla Juve, sia per la convivenza appena iniziata con Ambra Angiolini, la figlia dell’ex allenatore bianconero Valentina fa parlare di sé per aver chiuso il suo profilo Instagram nonostante vantasse quasi un milione di follower.

Di recente si era parlato della 24enne per la sua relazione con il cantante Piero Barone de ‘Il Volo’, finita a febbraio 2019 (lui si è poi legato all'inviate de Le Iene Veronica Ruggeri) per “troppi impegni lavorativi”. Adesso la primogenita che Allegri ha avuto dalla ex moglie Gloria torna a far parlare per i motivi che l’avrebbero indotta ad abbandonare Instagram, sui quali il settimanale Chi ha fornito qualche dettaglio.

Valentina Allegri sparisce dai social: “Ordine del sergente Max”

Non è chiaro cosa abbia spinto Valentina Allegri a lasciare i social, ma stando alle indiscrezioni del settimanale Chi, dietro alla decisione ci sarebbe il padre Max che mesi fa ha preso la stessa decisione di cancellare il suo account. “Dopo la storia con il cantante Piero Barone de ‘Il Volo’ pare che su ordine del ‘sergente’ Max' (il papà Massimiliano), la sexy e giovane Valentina abbia dovuto dire addio ai social senza dare spiegazioni”, si legge tra le Chicche di Gossip. Davvero l’influenza paterna ha potuto tanto? Chissà. Magari la sua è stata solo una scelta indotta dalla necessità di godere per un po’ di una vita senza like.