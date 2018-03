Valentina Dallari continua la sua battaglia, l’ultima foto dalla clinica: “I fiori di papà”

Valentina Dallari stringe tra le mani un mazzo di fiori. Sono quelli che le ha portato il papà, dopo averle fatto visita nella clinica in cui è ricoverata per disturbi alimentari. E’ questo l’ultimo post pubblicato su Instagram dall’ex tronista di ‘Uomini e Donne’, che continua a condividere la sua battaglia con i fan, sempre pronti a dimostrarle vicinanza.

Nello scatto, Valentina tiene i tulipani rosa e sorride. “Dai Vale, siamo tutti con te”, scrive qualcuno. E ancora. “Non lasciare che la malattia sia più forte di te”. La 25enne bolognese ha parlato per la prima volta dei suoi problemi di salute lo scorso gennaio: “Sì, soffro di disturbi alimentari – ha confidato - E sto cercando di risolverli attraverso una cura che la mia famiglia e il mio fidanzato hanno fortemente sostenuto. Mi vogliono bene e vogliono vedermi felice. Mi prenderò un po’ di tempo per me e proverò a risolvere i miei problemi”.

“Le persone che soffrono di questo disturbo – ha aggiunto nell’intervista - hanno un disagio totalmente personale e molto profondo, che, alla lunga, va ben oltre il discorso estetico. È un auto punirsi e basta, senza mai coinvolgere gli altri”. Poche ore dopo è arrivato il sostegno dei follower e dello staff di “UeD”, programma che artisticamente le ha ‘dato i natali’: a pochi giorni dalla sua confessione, infatti, la redazione ha mandato in onda un video commovente. Sullo led wall due parole: “Forza Vale”.

Chi è Valentina Dallari

Bolognese, classe 1993, Valentina Dallari è stata tronista di "Uomini e donne" nella stagione televisiva 2014-15. Al termine del dating show, la sua scelta è ricaduta sul corteggiatore romano Andrea Melchiorre, con cui, però, ha rotto poco tempo dopo. Da sempre affascinata dal mondo della moda, lavora attualmente come dj.