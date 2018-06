Valentina Dallari ancora in clinica per sconfiggere l'anoressia: "Tutto procede per il meglio"

Valentina Dallari torna a farsi sentire dalla clinica specializzata in cui è ricoverata da gennaio. L'ex tronista, che soffre di anoressia, ha intrapreso un percorso terapeutico che, fa sapere, sta andando a buon fine anche se ancora lungo.

"Sono ancora in una struttura specializzata - ha spiegato al settimanale Oggi - Sto lavorando tanto e tutti i giorni per poter riprendere quello che avevo". Valentina si stava distruggendo, poi ha deciso di riprendersi la sua vita: "Non ci si arriva. Ci si ammala e basta. E la guarigione è un percorso, il mio sta procedendo per il meglio".

In questa dura battaglia non è da sola. Accanto a lei la sua famiglia, ma anche tantissimi fan che ogni giorno sui social le fanno sentire tutto il loro affetto e la incoraggiano ad andare avanti. "Ho ricevuto tantissimi messaggi in questi mesi - ha fatto sapere - E' stato bello e molto intimo poter essere sincera e condividere le mie debolezze con il pubblico".