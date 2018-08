Valentina Dallari torna a casa: “Ho paura, ma sono anche tanto emozionata”

Valentina Dallari torna a casa

Abbiamo seguito passo passo la delicata vicenda di Valentina Dallari. L’ex tronista di Uomini e Donne era stata ricoverata lo scorso gennaio in una struttura specializzata per combattere l'anoressia che stava mettendo a repentaglio seriamente la sua vita. Ma, finalmente, la sua battaglia è quasi vinta.

La Dallari, su Instagram, ha pubblicato una sua foto con sguardo di speranza, sorriso appena accennato e cuffiette alle orecchie e ha scritto:

“Mancano meno di 4 giorni al mio ritorno a casa. Sono passati quasi 8 mesi. Ho paura, ma sono anche tanto emozionata. Devo ringraziare Dio se sono ancora qua a poterlo scrivere. Credete in voi stessi, sempre. Ce la farete. Vi adoro, La vostra Vale”.

Valentina Dallari e l'anoressia

L’ex tronista sta per tornare alla normalità. E’ consapevole di aver rischiato la vita e, adesso, farà di tutto per non ricadere nel tunnel dell’anoressia. Non molto tempo fa, lei stessa, in un’intervista a Nuovo, aveva dichiarato: "Tutto girava sempre intorno al mio corpo. Un giorno mia sorella ha deciso che era ora di smettere, mi ha preso e mi ha portato in varie strutture. Mi hanno detto che nelle mie condizioni fisiche era necessario il ricovero".

Da lì è iniziato un duro percorso per la ragazza che, oggi, però, sogna di poter aiutare chi, come lei, dovesse trovarsi di fronte al mostro dell’anoressia: “Vorrei aiutare chi soffre di questa patologia. Spero di far capire che c'è sempre una possibilità per andare avanti", ha dichiarato sempre a Nuovo l’ex tronista. Una volta uscita, finalmente, potrà farlo.