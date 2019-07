Che dolcezza la sorellina della Ferragni insieme al suo nipotino

Che dolcezza e quanti bei colori! Valentina Ferragni, la sorellina della nota influencer Chiara, ha postato una foto di lei in piscina su una grande ciambella mentre si spupazza il suo bel nipotino Leone. La giovane, classe 1992, ha deciso di seguire le orme della sorella ed è diventata in breve tempo molto famosa su Instagram.

Negli ultimi giorni la ragazza è stata vittima degli haters sui social che l’hanno attaccata per il suo aspetto fisico. Una donna, in particolare, l’ha definita: “Chiatta e corta”. Contro il body-shaming lei ha risposto: “Voglio che nessuna di voi si senta in difetto se pesate 5 chili in più, imparate ad amarvi e mi raccomando non fatevi buttare giù da queste persone che utilizzano i social per sputare sentenze”.

Anche Chiara Ferragni contro gli odiatori da tastiera

Anche Chiara, sua sorella maggiore, spesso vittima degli odiatori da tastiera, ha espresso sostegno nei confronti di Valentina. Durante la sfilata di Giambattista Valli la nota blogger aveva pubblicato una foto insieme a sua sorella e si era scatenata una pioggia di insulti: “Siete grasse”, “Fate schifo vestite così”. E la Ferragni aveva risposto pubblicando una storia sul suo profilo da 16 milioni di follower: “Ricordatevi che passare il tempo ad insultare altre donne non vi renderà più belle, più intelligenti, più divertenti, vi renderà solo più infelici. Quante di voi si sono sentite meno felici per commenti fatti sul proprio corpo? Amarci è già una cosa difficile, dobbiamo scontrarci ogni giorno con le nostre insicurezze, ma se ci fosse solidareità almeno tra le donne tutto sarebbe molto più semplice. Pensateci”.