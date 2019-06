Valentina Vignali: "Dieci kg presi al GF, chi mi insulta è un poveretto"

"Ho preso dieci kg, la chiameremo operazione Pumba". E' con il sorriso che Valentina Vignali, in palestra, dà il via allo smaltimento dei chili accumulati durante la permanenza nella Casa del 'Grande Fratello'. Colpa della sedendarietà a cui sottopone il reality show, dove l'unico modo di fare attività fisica è inventarsi qualche esercizio a corpo libero. La giocatrice di basket, eliminata la scorsa settimana dalla trasmissione di Canale 5, risponde inoltre a tutti quei "poveretti" che suoi social la offendono per essere ingrassata.

Valentina Vignali ingrassata, la replica ai fan

"Che cosa ne pensi delle persone che ti insultano perché sei ingrassata un sacco dentro la Casa?", chiede un follower su Instagram alla influencer. E lei replica senza esitazione: "Non me ne importa nulla, li trovo dei poveretti. Avendo avuto problemi alla tiroide (nel 2013 ha combattuto un tumore maligno alla tiroide, ndr) ed essendo abituata ad allenarmi tre ore al giorno, il mio metabolismo si è rallentanto lì dentro. In più avevamo i soldi contantissimi, quindi tante cose sane, come la frutta, la verdura o il pesce, non potevamo permettercelo. Abbiamo fatto due mesi di pasta, riso, dolci, farina, pizza, insomma carboidrati. Inolte, lì dentro, in alcune giornate di annoi talmente tanto che mangi nervosamente e di continuo".