Grande Fratello, Vignali choc: "Sopporterei altri 10 tumori, ma non un altro tradimento"

Primo giorno di Grande Fratello, prima polemica. A poche ore dall'ingresso nella Casa, Valentina Vignali si è lasciata andare ad una frase che sta facendo discutere i telespettatori. "Soppporterei altri dieci tumori - ha detto - ma non un altro tradimento". La 27enne, cestista ed influencer, è reduce dalla battaglia contro un cancro alla tiroide e si riferisce al presunto tradimento che le avrebbe rifilato l'ex compagno Stefano Laudoni.

"Sopporterei altri dieci tumori, ma non un altro tradimento - ha dichiarato Vignali durante una chiacchierata con gli altri coinquilini - Sono stata proprio male. Avevo perso 12 kg. Adesso sono serena, sono tranquilla, ma io ho passato una schifezza rara per colpa del mio ex. L’ultimo anno è stato un tira e molla. Me ne ha combinate di tutti i colori".

Va detto che Stefano, anch'esso giocatore di basket ed oggi legato ad una ragazza di nome Giorgia, ha sempre smentito di averla tradita. I due hanno fatto coppia per cinque anni e mezzo, poi la brusca fine della relazione, arrivata l'anno scorso. Ed anche Valentina ora ha un nuovo amore, ovvero Lorenzo Orlandi, fotografo e film maker, ma, a giudicare dalle sue parole, il passato ancora brucia... e le fa fare anche qualche scivolone.