Valentino Rossi, 40 anni e un figlio? "Mi piacerebbe, è quasi ora"

Quarant'anni e ancora tanto gas da dare. Valentino Rossi entra negli "anta" e oltre alla sua carriera - costellata di successi - inizia a pensare anche a una famiglia. Fidanzato da un anno con Francesca Sofia Novello, il campione di MotoGp potrebbe mettere presto in cantiere un bebè.

Francesca, ex ombrellina, è la donna giusta: "Perché no? E' un anno che stiamo assieme, io mi trovo molto bene - rivela alla Gazzetta dello Sport - Abbiamo le tempistiche giuste. Anche lei non ha fretta. Un figlio mi piacerebbe. E' uno degli obiettivi e anche lì non è che ho tanto tempo. E' quasi ora".

L'idea di diventare padre un po' lo spaventa, ma Valentino Rossi, da vero campione, non si tira indietro davanti a nessun sfida. "Vediamo come reagisco - confida - Ho paura più no che sì. Mi impegnerò, anche se non penso sia il mio talento più grande".