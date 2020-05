Francesca Sofia Novello: "Così io e Valentino Rossi viviamo le giornate in casa"

"Ai primi di marzo ero scesa a Tavullia per rilassarmi. Sarei dovuta rimanere una settimana, ma è scattato il lockdown. In questa tragedia immane ho avuto una piccola, grande consolazione: passare la quarantena col ragazzo che amo". Così Francesca Sofia Novello, 25 anni e modella, racconta la quarantena vissuta accanto al compagno Valentino Rossi, a cui è legata da ormai circa due anni.

Valentin Rossi e Francesca Sofia Novello alla prova convivenza

Galeotta per la coppia fu la pista: i due si sono incontrati proprio a bordo circuito, dove lei ha vestito più volte i panni di "ombrellina", e da allora sono diventati inseparabili. Ma la prova-convivenza è stata superata? "Non superata, di più: superata con lode. Per la prima volta abbiamo vissuto a lungo insieme, da soli, e non ci sono state sorprese: stiamo benissimo, siamo innamorati e sereni", dice la modella che gli italiani hanno conosciuto nelle vesti di valletta all’ultimo Festival di Sanremo.

Francesca rivela anche la loro routine: "Ci svegliamo sul tardi, facciamo colazione, ci alleniamo e poi facciamo un giretto con i nostri due cani, Penelope e Ulisse. A pranzo e cena andiamo a mangiare dalla Stefi, la mamma di Vale, che è bravissima. Poi, maratona di film e serie Tv fino a notte fonda". E i suoi progetti: "Avevo tantissimi progetti legati alla moda, interrotti per l’emergenza, ma la salute viene prima di tutto. Però ho fatto in tempo a lanciare la mia linea di costumi, Envidiame. E grazie alla tecnologia e alla fantasia, continuo a lavorare: curo i miei profili social, faccio degli shooting con Facetime".

Valentino Rossi e fidanzata mettono su famiglia?

Il prossimo passo, dunque, sarà quello di metter su famiglia? Rossi sembra avere tutta l'intenzione. "Avere dei figli? Sicuramente, mi prendo ancora un po’ di tempo perché è difficile conciliare la vita che faccio con quella di babbo - ha confidato qualche mese fa - E comunque per fare dei figli ci vuole la donna giusta e io forse l’ho trovata".