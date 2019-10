Valeria Fabrizi e il figlio morto a soli tre mesi: "Il dolore più grande per un genitore"

Bellissima, ironica, sagace, Valeria Fabrizi si è presa la scena a Domenica In, intervistata da Maria Venier insieme a Flavio Insinna, per il lancio del film che li vede entrambi protagonisti ( "Se mi vuoi bene" con Claudio Bisio diretti da Fausto Brizzi).

Con un Insinna più incontenibile del solito e una Venier che ha faticato a mantenere il filo per le troppe risate, Valeria Fabrizio ha saputo mantenere l'aplomb, tra filmati d'archivio che la mostrano giovanissima a fianco del marito Tata Giacobetti e battute con la conduttrice. Proprio il ricordo di Tata Giacobetti, indimenticato componente del Quartetto Cetra, ha aperto l'intervista. Era considerato il "bello" del gruppo, come più volte viene sottolineato, anche con ironia dalla stessa Fabrizi, che racconta: "Mi incontravano per strada e mi dicevano: 'Tu sei la moglie del Quartetto Cetra'".

Valeria Fabrizi e il dolore per la morte del figlio, morto a tre mesi

Un grande amore, quello tra Valeria Fabrizi e Tata Giacobetti, durato fino all'improvvisa morte di lui, per un infarto, nel dicembre 1988, a quasi 25 anni dal matrimonio avvenuto il 2 aprile 1964.

Da quell'unione è nata la figlia Giorgia, che ha accompagnato Valeria Fabrizi in studio, ma anche un altro figlio, morto ad appena tre mesi. Un dolore profondo, di cui la signora Fabrizi ha accettato di parlare.

"Ho perso un bimbo a soli tre mesi. Assomigliava a me, Giorgia invece è uguale a Tata. Per un genitore il più grande dolore è perdere un figlio"

Dopo quel lutto, Valeria Fabrizi decise di prendersi una pausa lunga 16 anni. Fu la figlia Giorgia a spingerla a tornare al lavoro subito dopo la morte di Giacobetti. "Ho ripreso in mano la mia vita", racconta l'attrice, che negli ultimi anni si è trovata anche a dover combattere contro una brutta malattia. "Tanti dolori, ma poi sei sempre rinata", le dice con ammirazione Mara Venier, mentre in studio scende un velo di commozione.