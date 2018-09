Si sposa la ragazza salvata da Fabrizio Frizzi: "Lo avrei voluto come testimone"

Il 1 settembre si sposa Valeria Favorito, la ragazza salvata anni fa grazie al generoso gesto di Fabrizio Frizzi che le donò il midollo quando aveva appena 11 anni e rischiava di morire di leucemia.

La ragazza scoprì solo in seguito che a salvarle la vita era stato il popolare conduttore. Nel 1994 Frizzi aveva fatto un prelievo di sangue e si era iscritto nel registro dei donatori di midollo osseo, e il suo era poi risultato compatibile con quello di Valeria. Frizzi accettò quindi nel 2000 di sottoporsi all'intervento per il trapianto. In quel periodo, il conduttore era impegnato in tv nel programma "Per tutta la vita", a fianco di Romina Power. Quando si assentò per essere operato, mantenne il silenzio ma la Power in trasmissione spiegò: "Fabrizio oggi non c'è perché domenica scorsa ha fatto una cosa molto bella, una cosa importante per qualcuno".

Fabrizio Frizzi è scomparso lo scorso 26 marzo. Poco prima della sua morte, lui e Valeria - che erano diventati amici negli anni - si erano incontrati. "Ero andata a Roma qualche giorno fa per portargli di persona il mio invito di nozze, volevo che lui fosse il mio testimone. Mi disse: se le forze me lo consentiranno, oggi sto bene, domani non so", aveva raccontato la ragazza all'Ansa.

Valeria Favorito "è una delle persone più belle, coraggiose e forti che io abbia mai conosciuto (e ne ho conosciute)", ha scritto su Facebook il giornalista Alberto Infelise, autore di un libro dedicato a Fabrizio Frizzi, rendendo nota la data del matrimonio della ragazza.