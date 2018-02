Valeria Golino: "Ho cercato un figlio con Scamarcio ma non è venuto"

Il set è sempre una sfida per un attore, o perché si deve mettere in gioco interpretando un ruolo difficile, oppure perché il suo personaggio lo riporta faccia a faccia con qualche fantasma del passato. Lo sa bene Valeria Golino, protagonista di "Figlia mia", in cui veste i panni di una mamma adottiva minacciata da una mamma naturale. Tema delicato, che ha riaperto una vecchia ferita dell'attrice.

"Il film, lo confesso, ha risvegliato in me dei sentimenti lancinanti - ha rivelato in un'intervista a Grazia - In passato ho cercato un figlio, non è venuto, e certe scene hanno aperto antiche ferite".

E' la prima volta che l'attrice, legata per oltre 10 anni a Riccardo Scamarcio, ne parla pubblicamente, mostrando il suo lato più fragile. La loro storia è naufragata all'improvviso poco più di un anno fa, quando le nozze sembravano ormai imminenti, ed è stata molto dura per entrambi ricominciare. La burrasca ora è passata, ma certe cicatrici è difficile cancellarle.