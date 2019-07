Valeria Marini, il bagno nella Barcaccia le costa caro: Daspo e multa

Non è stata così ‘stellare’ l’idea di Valeria Marini di promuovere l’uscita del suo nuovo singolo “Me Gusta” con un bagno nella Barcaccia, celebre fontana ai piedi della scalinata di Trinità dei Monti di Piazza di Spagna a Roma. La trovata, infatti, è costata alla showgirl una multa da 450 euro a cui si è aggiunta la sanzione di 100 euro.

Come racconta Roma Today, la ex diva del Bagaglino si è lasciata andare a un sinuoso balletto nell'acqua della fontana romana nella serata di mercoledì 10 luglio, postando sulle storie Instagram la scena con tanto di commento "bagno stellare nella Barcaccia Roma Amor". Gli agenti della Polizia Locale che in quel momento si trovavano in cima alla scalinata di Trinità dei Monti, insospettati dall’anomalo assembramento di persone, si sono diretti verso la fontana e giunti nelle vicinanze della vasca, non notando nessuno, hanno contattato la Centrale Operativa per le opportune verifiche tramite gli impianti di videosorveglianza che hanno confermato il comportamento di Valeria Marini. Accertato l'illecito, il personale ha provveduto a redigere un verbale da 450 euro, al quale si è aggiunta la sanzione di 100 euro unitamente alla misura del Daspo.

(Di seguito il video postato nelle storie Instagram da Valeria Marini)

