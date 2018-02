Valeria Marini: "Sto uscendo dalla depressione, ora voglio un figlio”

L’ultima esperienza televisiva è stata nel 2016, come concorrente della prima edizione del Grande Fratello Vip. Poi Valeria Marini ha preferito ritirarsi dalla scena pubblica per le ragioni che adesso ha spiegato in un’intervista a Oggi.

"Sto lentamente uscendo da un periodo buio e tormentato. Ho vissuto un anno difficile, la depressione ha prevalso. Mi aspettavo tante soddisfazioni che invece non sono arrivate" ha confidato la ex diva del Bagaglino raccontando le difficoltà affrontate nell'ultima fase della sua vita. Ora, però, c’è la voglia di rinascita, professionale ma anche privata, che spera di realizzare con un film e la maternità.

"Glielo dico sinceramente: voglio avere un figlio e lo avrò. Ma non vorrei farlo da sola", ha dichiarato. "Pago lo scotto della popolarità televisiva. Avrei bisogno che un regista come Ferzan Ozpetek o come Pedro Almodovar mi offrisse l'occasione di smontare il mio personaggio e la mia iconografia. Voglio l'opportunità di svelare un'altra parte di me. Sono stanca di fare la guest star in tv. Meriterei di più".

Per Valeria Marini c’è un grande rammarico: "Conosco l'amore della famiglia. Conosco l'amicizia e la sua profondità. Ma l'amore... L'amore vero, quello con una persona con cui sentirsi complice e alleata, no, non credo di averlo mai provato. Ma lo aspetto".

Valeria Marini: “Mi sono aiutata con delle medicine omeopatiche”

Del difficile periodo affrontato, Valeria Marini ha parlato anche ai microfoni di Radio Zeta ospite di Manila Nazzaro e Valeria Graci in 'Una Zeta a Pois'.

"Ho avuto un periodo abbastanza difficile, almeno due mesi difficilissimi, per la depressione che purtroppo ho conosciuto anche da ragazzina” ha detto la Marini: “Ne sono uscita con la forza di volontà, mi sono aiutata con delle medicine omeopatiche senza andare negli antidepressivi che comunque hanno delle controindicazioni. A dimostrazione che se tieni duro ce la fai sempre”.