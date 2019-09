Valeria Marini raggiante accanto al suo Gianluigi

Valeria Marini più innamorata che mai. La showgirl tutta curve sta vivendo con serenità la sua storia d'amore. Lui si chiama Gianluigi Martino, moro, occhi di ghiaccio, labbra carnose ed è di 17 anni più giovane di Valeria.

Valeria e Gianluigi fanno coppia da 6 mesi

ELa notizia sulla nuova coppia era uscita allo scoperto già da qualche mese, ma la bella del 'Bagaglino' aveva confessato di non voler fare dichiarazioni a riguardo per paura che le portassero sfortuna. Paura a quanto pare superata.

Felici e sorridenti su Instagram

I due piccioncini hanno trascorso qualche Belgrado per festeggiare i loro primi 6 mesi assieme. Cene a lume di candela per i due che appaiono felici e sorridenti nelle foto pubblicate su Instagram sul profilo di lui. Un amore che sembra approvato dalle amiche della coppia, ma soprattutto dalle rispettive mamme. Sarà quello giusto? Valeria appare più raggiante che mai e la loro differenza di età sembra davvero non contare minimamente.