Valeria Marini non sente la madre da mesi, l'appello accorato a Verissimo: "Mi manchi"

Valeria Marini è tornata a "Verissimo" per parlare con Silvia Toffanin di una questione personale che le sta molto a cuore. La conduttrice lo aveva già capito tempo prima che l'attrice e showgirl aveva qualcosa da dire e gliene ha dato l'occasione. Valeria Marini infatti ha raccontato di vivere un momento di grande difficoltà con la madre Gianna Orrù, con la quale ha sempre avuto un rapporto molto stretto e che ora invece è lontana.

"Ho vissuto un periodo difficile, mi sono chiusa in me stessa, sono stata male poi ho deciso di reagire. Ho avuto una depressione tremenda per motivi familiari. Mia madre, che è una persona a cui sono molto legata, per una sua situazione di difficoltà, si è allontanata. Non sono più riuscita a vederla. Questo mi ha portato a stare male, poi ho reagito con il lavoro. Non sento mia madre da diversi mesi, neanche per Natale o per il suo compleanno"

"Lei ha chiuso i ponti, per una situazione di cui io non posso parlare nel dettaglio, ma si è trovata in una situazione difficile e io ho provato ad aiutarla", ha raccontato, smentendo però che la madre abbia avuto problemi di salute.

Valeria Marini, l'appello alla madre in tv

"Questo allontanamento mi ha buttato sotto un treno. Non riesco a trovare una via per parlarle così almeno lo faccio in televisione. Io vorrei che lei tornasse ad essere felice, a stare bene e a non chiudersi in se stessa. Io sono qui. Gli affetti e i sentimenti, soprattutto della famiglia, sono importanti. Io faccio un appello, 'Wonder': io sono qui, ci sono, mi manchi e vogliamo stare con te. Mi manchi, tanto".

La madre di Valeria Marini infatti è un'assidua spettatrice di "Verissimo", rivela la showgirl, che spera quindi che il suo appello in video possa arrivarle in qualche modo. Le due non sono si sono viste nemmeno per Natale. "Ho bussato alla porta e non mi ha aperto", ha detto.