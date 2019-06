Valeria Marini: "Pamela Prati vittima come Eliana, anche se non hanno ammazzato nessuno"

Pamela Prati sta riprendendo in mano la sua vita dopo lo scandalo del Pratiful che l'ha travolta e tra gli amici che le sono accanto c'è Valeria Marini. La showgirl non ha dubbi: "Credo che Pamela in questa storia sia una vittima" ha rivelato a Il Tempo.

"E' rimasta invischiata in una situazione che forse non ha capito e man mano la cosa è diventata più grande di lei - ha spiegato ancora - All'inizio è stata la gioco ma poi tutto le è sfuggito di mano, e ha cominciato anche a dire cavolate nelle interviste. Qualche giorno fa ho incontrato Eliana Michelazzo, ex agente della Prati, e l'ho vista molto giù. Anche lei sembra una vittima di questa storia. L'altra Pamela, la Perricciolo, non lo so... Non do giudizi, ma l'impressione è che un raggiro ci sia stato. Anche se dobbiamo dare il giusto peso alle cose: non è che hanno ammazzato qualcuno".

Valeria Marini non era in Italia quando si è sollevato tutto il polverone intorno al finto matrimonio con Mark Caltagirone. Lo ha scoperto al suo ritorno, dopo il messaggio di una giornalista che le chiedeva se aveva ricevuto la partecipazione. "Un po' ho pensato all'imbroglio del mio matrmonio, anche se il caso è diverso - ha detto - Era tutto perfetto tranne lo sposo".